Castellanos rischia grosso dopo il rosso. Ecco la situazione dell'attaccante della Lazio - Lazio News 24

Castellanos nei guai: multa in arrivo dopo l’espulsione contro l’Atromitos

Un’amichevole estiva che si trasforma in un problema serio per Valentín ‘Taty’ Castellanos. L’attaccante argentino, protagonista in negativo durante la gara contro l’Atromitos, si è fatto espellere per un comportamento ritenuto eccessivo dall’arbitro e ora dovrà affrontare le conseguenze disciplinari. Sebbene non subirà una squalifica ufficiale, come previsto dal regolamento per le partite non ufficiali, la società si sta preparando a sanzionarlo sul piano economico.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il cartellino rosso rimediato da Castellanos non passerà inosservato. Il Giudice Sportivo non interverrà con provvedimenti tecnici in vista della prossima gara ufficiale – il debutto in campionato contro il Como – ma è quasi certa l’applicazione di una multa nei confronti del giocatore. Un segnale chiaro da parte del club, che non intende tollerare atteggiamenti sopra le righe, neanche in amichevole.

Il gesto che ha portato all’espulsione non è stato specificato nei dettagli, ma le immagini hanno mostrato un nervosismo fuori luogo per il contesto estivo. La partita contro il club greco, che avrebbe dovuto rappresentare un test utile per consolidare l’intesa in vista della nuova stagione, si è invece trasformata in un episodio da dimenticare per l’ex Girona.

La decisione di multare Castellanos si inserisce in una linea di gestione rigida adottata dallo staff tecnico e dalla dirigenza: il comportamento, il rispetto degli avversari e delle regole restano aspetti centrali del progetto sportivo. Anche se l’espulsione non comporterà squalifiche immediate, la società vuole comunque trasmettere un messaggio forte al gruppo: la disciplina viene prima di tutto.

Per Castellanos, questa sanzione può essere anche l’occasione per riflettere e ripartire con un atteggiamento più maturo. L’attaccante argentino è chiamato a giocare un ruolo importante nella nuova stagione, e sarà fondamentale per lui ritrovare serenità e concentrazione.

La sfida contro il Como, in programma a breve, rappresenta un’opportunità per lasciarsi alle spalle questo scivolone e tornare a far parlare il campo. Ma prima, dovrà fare i conti con la sanzione economica: un richiamo severo, ma necessario.