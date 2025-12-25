 Castellanos Lazio, oltre al Flamengo spunta anche il River Plate per l'attaccante biancoceleste! Le ultime
Connect with us

Calciomercato

Castellanos Lazio, oltre al Flamengo spunta anche il River Plate per l’attaccante biancoceleste! Le ultime

Published

2 minuti ago

on

By

Castellanos
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

Castellanos Lazio, Flamengo ma non solo: il River Plate entra in corsa per il biancoceleste. Tutti gli aggiornamenti

Taty Castellanos continua ad attirare l’attenzione del mercato sudamericano. L’attaccante ha diversi estimatori fuori dall’Europa e il Flamengo, che lo segue da tempo, sembra pronto a tentare l’affondo decisivo. Ma il club brasiliano non è l’unico a monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato dal portale argentino clarin.com, anche il River Plate di Marcelo Gallardo avrebbe messo gli occhi su Castellanos. Il giocatore figura tra le priorità per rinforzare l’attacco della squadra di Buenos Aires, insieme a Flaco López del Palmeiras, altro profilo gradito alla dirigenza.

Nonostante l’interesse concreto, però, la trattativa appare complicata. In Argentina sottolineano come le richieste economiche per entrambi gli attaccanti — e in particolare per Castellanos — siano considerate troppo elevate per le possibilità del River Plate, rendendo l’operazione difficile da concretizzare.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.