Castellanos Lazio, oltre al Flamengo spunta anche il River Plate per l'attaccante biancoceleste! Le ultime
Castellanos Lazio, Flamengo ma non solo: il River Plate entra in corsa per il biancoceleste. Tutti gli aggiornamenti
Taty Castellanos continua ad attirare l’attenzione del mercato sudamericano. L’attaccante ha diversi estimatori fuori dall’Europa e il Flamengo, che lo segue da tempo, sembra pronto a tentare l’affondo decisivo. Ma il club brasiliano non è l’unico a monitorare la situazione.
Secondo quanto riportato dal portale argentino clarin.com, anche il River Plate di Marcelo Gallardo avrebbe messo gli occhi su Castellanos. Il giocatore figura tra le priorità per rinforzare l’attacco della squadra di Buenos Aires, insieme a Flaco López del Palmeiras, altro profilo gradito alla dirigenza.
Nonostante l’interesse concreto, però, la trattativa appare complicata. In Argentina sottolineano come le richieste economiche per entrambi gli attaccanti — e in particolare per Castellanos — siano considerate troppo elevate per le possibilità del River Plate, rendendo l’operazione difficile da concretizzare.
