Castellanos: «Nel derby vogliamo onorare la storia della Lazio». Le dichiarazioni dell’attaccante argentino di Sarri

L’attesa per il derby della Capitale, in programma domani alle 12:30, si fa sempre più intensa e la tensione in città è palpabile. A poche ore dalla sfida contro la Roma, a dare voce alle sensazioni dello spogliatoio biancoceleste è stato il centravanti della Lazio, Valentín “Taty” Castellanos. Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A, l’attaccante argentino ha analizzato il significato profondo di una partita che va oltre i semplici tre punti in palio, descrivendo un’atmosfera unica nel panorama calcistico europeo.

Le sue parole riflettono la piena consapevolezza di cosa rappresenti questa gara per i giocatori, la società e, soprattutto, per i tifosi. Castellanos ha sottolineato come in 90 minuti così sentiti, i valori espressi fino a quel momento dal campionato vengano completamente azzerati.

«Sono partite speciali, aspettiamo tutto l’anno per poter giocare gare come queste, che sono imprevedibili. Non importa da che posizione in classifica vieni: nel derby non c’è un favorito, devi essere sempre concentrato al 100%. È uno dei derby più difficili e sentiti di tutta Europa, in settimana si sente la tensione e la pressione in tutta la città. Alla Lazio sia in campo che fuori con i tifosi vogliamo rappresentare il club nel miglior modo possibile e onorare la nostra storia contro la Roma. È un bellissimo momento per la città, anche se in campo a volte non è uno spettacolo perché tutti hanno paura di sbagliare. Ma se ci assumiamo le nostre responsabilità e lavoriamo duro, saremo pronti alla sfida. Speriamo di vincere e di dare una gioia ai nostri tifosi».

Dalle parole di Castellanos emerge un’analisi lucida e matura: la paura di commettere un errore può talvolta frenare lo spettacolo, ma è proprio superando questa pressione che si costruisce la vittoria. L’attaccante ha lanciato un chiaro messaggio ai suoi compagni e ai tifosi: la Lazio si sta preparando con la massima concentrazione e determinazione, pronta a onorare la maglia in una delle sfide più importanti dell’anno.