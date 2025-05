Castellanos: «L'Inter lotta per lo scudetto ma noi vogliamo sei punti in due partite. Sul rigore contro il Bodo...»

Castellanos, centravanti spagnolo della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista del delicato match contro l’Inter. Le parole

Il centravanti spagnolo della Lazio, il Taty Castellanos, si sta caricando in vista degli ultimissimi appuntamenti di Serie A di questa stagione. Lo spagnolo ha poi raccontato le sue sensazioni in un’intervista ai microfoni de La Repubblica dove ha spiegato il suo punto di vista sulla Champions e sugli obiettivi della società. Le parole dell’attaccante:

GARE FUTURE – «Loro lottano per lo scudetto sono fortissimi, ma noi vogliamo 6 punti in 2 gare per il quarto posto. Per la stagione che abbiamo disputato meritiamo la Champions.»

RISCATTO – «Riscattarci è una motivazione in più. Ho saltato quella partita e quella di Coppa Italia, non vedo l’ora di giocare questa sfida così importante.» Castellanos ha espresso il desiderio di lavare via l’onta di quella sconfitta.

RESPONSABILITÀ – «Qui in Italia c’è questa fissazione dei numeri, come se contasse solo quanti gol segni. Io non la penso così, è fondamentale che la squadra funzioni e vinca.» Ha anche riconosciuto la responsabilità di sostituire Immobile: «Sento molto questa responsabilità. Ma sono al secondo anno, Baroni ha fiducia in me, i tifosi anche.»

FUTURO – «Sto bene qui e mi piacerebbe restare. Vedremo cosa accadrà in estate.» Ha anche sottolineato la buona intesa con Dia: «Con lui c’è grande intesa.»

ATTITUDINE – «E il calcio moderno: la tecnica non basta, bisogna combattere. Fuori dal campo sono un bravo ragazzo.»

BODO – «Sì, quel rigore pesa. Ma se tornassi indietro lo tirerei di nuovo nonostante i crampi. Era normale assumersi quella responsabilità.»