Castellanos: «Spero di poter indossare un giorno la maglia del River Plate. Vedremo in futuro cosa succederà»

Il Taty Castellanos ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle proprie volontà al termine dell’esperienza biancoceleste: le ultime

Il Taty Castellanos ha espresso alcune rivelazioni shock sul proprio futuro! L’attaccante argentino ha infatti svelato quale squadra renderebbe felice il centravanti della Lazio. Ecco le parole dell’attaccante circa l’esperienza biancoceleste in Serie A:

«Essere chiamato dallo staff del River, e soprattutto da Gallardo, con tutto quello che aveva vinto è stato qualcosa di molto bello e una grande emozione per me perché ho molti familiari e amici che sono tifosi del Club. Ancora oggi la gente mi manda dei messaggi molto belli, per questo spero di poter indossare un giorno la maglia del River Plate. A causa di questioni tra i club non è stato raggiunto un accordo, ma io ero disponibile al trasferimento».

«Per me sarebbe stato importante anche crescere lì. Non è successo ma la verità è che mi sono trovato molto bene con le persone, con il presidente e con il Club. Vedremo in futuro cosa succederà».