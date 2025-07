Castellanos Dia, è duello per l’attacco della Lazio: Sarri davanti a un bivio, c’è un solo posto!

Castellanos Dia, sfida per l’attacco della Lazio: Sarri davanti a un bivio, c’è un solo posto in attacco! L’analisi completa

La stagione è alle porte e nella Lazio si profila una sfida accesa per il ruolo di punta centrale. Taty Castellanos e Boulaye Dia, protagonisti l’anno scorso in un tandem efficace con il tecnico Baroni alla Salernitana, ora si trovano contrapposti nel sistema tattico di Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio propositivo e organizzato. La scelta del numero 9 potrebbe influenzare in modo decisivo la resa offensiva dei biancocelesti.

Castellanos, attaccante argentino classe ’98, è arrivato in Serie A con la reputazione di un lottatore instancabile: veloce, generoso, capace di pressare alto e dialogare con i compagni. Tuttavia, non è un realizzatore prolifico: nella scorsa stagione ha mostrato buoni spunti, ma non ha superato la doppia cifra in termini di gol.

Dia, attaccante senegalese classe ’96, ha caratteristiche complementari. Potente e dotato di un buon fiuto del gol, ha vissuto un’annata altalenante complicata da problemi fisici. Ancora lontano dalla forma ottimale, rimane un’opzione interessante per la fase conclusiva, ma con incognite legate alla sua tenuta atletica.

Attualmente, nessuno dei due garantisce quei 15-20 gol a stagione che servirebbero per competere ai vertici. Sarri, che ha già affrontato situazioni simili in passato, dovrà fare leva sulla sua esperienza e sulla flessibilità tattica per ottimizzare il rendimento offensivo. Cambi di modulo, come il possibile passaggio dal 4-3-3 a un 4-2-3-1, non sono da escludere.

Per la Lazio, la stagione sarà anche un banco di prova per testare le idee dell’allenatore toscano, già noto per valorizzare al meglio il potenziale degli attaccanti (vedi Immobile). La competizione tra Dia e Castellanos potrebbe generare stimoli positivi, ma resta fondamentale trovare una soluzione in grado di garantire continuità sotto porta.