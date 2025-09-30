 Castellanos a Dazn: «Gol? Il piccolo Emanuele mi dà energia, la prossima volta lo porto a Roma»
Castellanos a Dazn: «Gol? Il piccolo Emanuele mi dà energia, la prossima volta lo porto a Roma»

Cancellieri a Dazn: «Sapevamo di dover dimostrare qualcosa. L'esultanza è per la bimba che aspetto»

Basic in zona mista: «Sono contentissimo. Sarri chiaro con me, mi aveva già avvertito che...»

Zaccagni a Sky: «Risposta da squadra e vittoria per i tifosi. Settimana di rabbia ma se giochiamo sempre così...»

Conferenza stampa Sarri: «Taglio Dele-Bashiru? Quando mi hanno comunicato i tempi di recupero... Io di parola con Basic»

Castellanos a Dazn: «Gol? Il piccolo Emanuele mi dà energia, la prossima volta lo porto a Roma»

Castellanos
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Taty Castellanos

Castellanos a Dazn: «Gol? Il piccolo Emanuele mi dà energia, la prossima volta lo porto a Roma». Le parole dell’attaccante della Lazio

È lui l’uomo copertina della ripartenza della LazioValentín “Taty” Castellanos si è preso la scena nella notte di Marassi, trascinando i biancocelesti a una vittoria fondamentale contro il Genoa. Protagonista in campo, l’attaccante argentino si è poi presentato ai microfoni di DAZN per un’intervista che ha rivelato non solo la sua gioia, ma anche la sua maturità e un toccante retroscena legato alla sua esultanza.

Le sue parole sono un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente, un messaggio che unisce la soddisfazione per il risultato alla consapevolezza che la strada è ancora lunga. «Siamo contenti per la partita, è stata una settimana buona. Esultanza? Questo stadio mi ispira, Emanuele mi dà energia, l’ho visto ieri in hotel e penso che la prossima volta lo porto a Roma con il papà. Marusic? Calciatore importante, abbiamo tanti infortunati e non è una cosa buona, ma dobbiamo continuare a lavorare. Quanti gol potrei fare? Spero tanti, lavoro sempre per la squadra, poi i gol arrivano giocando così ed è più facile perché la squadra lavora bene».

L’analisi di Castellanos è un manifesto di umiltà e spirito di gruppo. Pur riconoscendo la grave emergenza infortuni che ha colpito la squadra, la sua ricetta è semplice: “continuare a lavorare”. Il suo pensiero è sempre rivolto al collettivo, con la convinzione che i gol personali, che spera siano “tanti”, siano solo una diretta conseguenza del buon funzionamento della squadra.

Emozionante e tenero, infine, il retroscena sulla sua esultanza, con la dedica speciale a un giovane tifoso di nome Emanuele, fonte di ispirazione e di energia. In una settimana in cui la Lazio aveva un disperato bisogno di ritrovare sé stessa, le parole e la prestazione di Castellanos hanno indicato la via: unità, lavoro e un pizzico di cuore in più.

