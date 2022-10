Casale, una risorsa per Sarri. Oggi può centrare il tris

Casale può partire dal primo minuto per la terza volta consecutiva: il difensore è diventato una vera certezza per Sarri

Ha lavorato silenziosamente e aspettato il suo momento. Casale ha avuto il tempo e la pazienza di studiare i movimenti per calarsi a interpretare le volontà di Sarri come un buon studente, adesso è arrivato il momento di confermarsi garanzia.

Come riporta il Corriere dello Sport, è il momento del sorpasso dando continuità alle sue prestazioni in campo. Anche oggi, complice qualche acciacco di Patric, potrebbe scendere in campo nel blocco dei titolari partendo per la terza volta dal primo minuto.