Casale Lazio, si va verso l’ADDIO: giocherà ancora in ITALIA. Le cifre dell’affare in CHIUSURA

Le strade di Nicolò Casale e della Lazio vanno verso la separazione: il difensore italiano cerca più spazio e il suo addio è ad un passo

Nicolò Casale si appresta a salutare la Lazio. Il suo futuro sarà lontano dalla capitale, in cerca di maggior minutaggio che non avrebbe in questa stagione con la maglia biancoceleste. L’imminente arrivo di Samuel Gigot era già un indizio, adesso l’accordo tra la Lazio e il Bologna è ad un passo. Casale vestirà presto la maglia rossoblù.

L’affare verrà chiuso sulla base di un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a 7 milioni di euro, in caso di qualificazione a qualsiasi coppa europea da parte della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Un’uscita importante per i biancocelesti, che liberano così lo spazio per l’approdo del giocatore del Marsiglia. Lo riferisce Nicolò Schira.