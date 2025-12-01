 Caressa su Milan Lazio: «Avete sentito il torno di Collu?»
Caressa sulla polemica per il rigore non concesso in Milan Lazio: «Avete sentito il tono di Collu? Ha cercato di fare fessi tutti. Non voglio mancargli di rispetto, ma penso questo»

3 ore ago

Caressa

Caressa si aggiunge alla polemica per il rigore non concesso in Milan Lazio. Le paorle del giornalista, commentatore e conduttore durante Club

Durante la puntata di Club su Sky Sport, anche il conduttore Fabio Caressa ha espresso forti critiche verso l’arbitro Collu per la decisione di non assegnare un rigore alla Lazio contro il Milan, nonostante l’intervento del VAR. Caressa ha analizzato il comportamento del direttore di gara, accusandolo di aver cercato di “aggiustare” la situazione in modo poco trasparente.

SULLA DECISIONE DELL’ARBITRO E IL SUO COMPORTAMENTO – «L’arbitro va al VAR, guarda e dice ‘Adesso la aggiusto io’. Perché solo questo può essere stato il suo pensiero, cioè lui ha pensato di fare fessi tutti».

SUL TONO E SUL COMPORTAMENTO DI COLLUSO – «Avete sentito il tono di Collu? Sembrava quello dei bambini, ho fatto così però anche lui. Era un po’ quello il tono».

SULLA DECISIONE FINALE E LE CONSEGUENZE – «Non penso lo faccia volontariamente, non voglio marcargli di rispetto, ma penso che psicologicamente si aggrappa a una cosa che ha visto per cercare di uscire dall’impasse».

SUL CONCETTO DI MOVIMENTO CONGRUO – «Come può essere congruo un movimento in cui stai strattonando un avversario? Quella non è una cosa prevista dal calcio. Quello è congruo con il wrestling, non con il pallone».

