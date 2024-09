Cardone NON HA DUBBI: «Con Baroni stiamo vedendo una Lazio più OFFENSIVA per queste due ragioni»

Cardone, il giornalista ai microfoni di Radiosei esprime il suo parere sui biancocelesti soffermandosi su Baroni

Intervistato da Radiosei il giornalista di Repubblica Cardone, si esprime cosi sulla Lazio con particolare riferimento a Baroni. Le sue parole

PAROLE – Alla fine è stato scelto di inserire Pedro in lista Uefa e di impolpare il settore attaccanti, con l’esclusione di Castrovilli, ci sono sette giocatori offensivi e quattro elementi a centrocampo, è un rischio. Alla fine stiamo vedendo la Lazio più offensiva degli ultimi anni, per scelte di formazione e per filosofia. E’ vero che lui spesso sottolinea come ci sia necessità di trovare equilibri, poi però la direzione è molto coraggiosa. Ieri in un’intervista ha fatto capire che la soluzione delle due punte sarà praticamente definitiva. La Lazio giocherà con il 4-4-2 o comunque con un 4-2-3-1 nel quale il sotto punta sarà offensivo. Quella di Sarri era una squadra di palleggio, ma non offensiva.

Questa Lazio ha interpreti di tutt’altro spessore dal punto di vista delle individualità rispetto alle precedenti, può però trovare consensi sotto altri punti di vista. Pedro e lo stesso Noslin vanno considerati come le alternative offensive a Dia e Castellanos. In questo modo i cinque centrocampisti in rosa saranno quelli che si alterneranno per le due posizioni di centrocampo