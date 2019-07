Canigiani: «Vicini ai 13.000 abbonati. Per fine mese pronto lo store in centro»

Lazio, le parole del responsabile marketing biancoceleste

Dopo la fase di prelazione ora continua la campagna abbonamenti della Lazio con la fase libera. Il responsabile marketing dei biancocelesti Marco Canigiani ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Lazio Style Radio: «La vendita procede bene: ci avviciniamo a quota 13mila. Un discreto risultato, c’è un buon trend sulle vendite. L’obiettivo è consolidare il numero di abbonati della scorsa stagione anche attraverso le varie iniziative e vedere se riusciremo ad aumentare le presenze in Tevere così da dare un impatto visivo migliore rispetto al passato».

MAGLIE – «La seconda maglia è una novità come stile. Quando sono uscite le foto ‘rubate’ c’era chi storceva la bocca, noi invece eravamo sicuri della bellezza del prodotto e i commenti successivi sono stati entusiasti. E’ una maglia davvero bella, anche quest’anno abbiamo un tris di divise da invidiare. Quale in Europa? Valuteremo se sceglierne una specifica oppure farlo di volta in volta. L’anno scorso c’era un vincolo per la maglia bandiera per un discorso di regolamenti e ne abbiamo battezzata una per l’Europa. L’aquila stilizzata è considerata infatti come un logo e supera le dimensioni richieste, non poteva essere quindi utilizzata una maglia di quella tipologia. Quest’anno invece probabilmente andremo a ruotare le tre uniformi».

STORE – «Per fine mese dovremo aver completato i lavori e saremo vicini all’apertura. Anche in base ai calendari capiremo la data ufficiale dell’inaugurazione, è una novità attesa da tutti i tifosi».