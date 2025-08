Lazio, Canigiani: «Presto potrebbe esserci una novità...»

Lazio, Canigiani: «Abbonamenti? Ecco il nostro obiettivo. E presto potrebbe esserci una novità…». Le dichiarazioni del responsabile marketing

La passione dei tifosi della Lazio non conosce sosta. Come confermato dal responsabile marketing biancoceleste, Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026 procede a gonfie vele, testimoniando il grande entusiasmo che circonda la squadra di Maurizio Sarri.

Campagna abbonamenti: superata quota 27 mila, si punta ai 28 mila

A sedici giorni dalla chiusura ufficiale, fissata per il 20 agosto, la risposta del popolo laziale è stata eccezionale. Durante il fine settimana è stato superato il muro delle 27.000 tessere vendute, un risultato di grande prestigio che carica d’entusiasmo l’ambiente. L’obiettivo, ora, è quello di raggiungere la prossima cifra tonda. A tal proposito, Canigiani ha dichiarato:

«Nel weekend abbiamo superato il muro dei 27 mila abbonati, si procede verso i 28 mila ed è un obiettivo che penso si possa raggiungere prima della fine della campagna abbonamenti».

Le parole di Marco Canigiani su riapertura, terza maglia e amichevoli

Il responsabile marketing ha poi offerto un aggiornamento su altri temi caldi per i tifosi, a partire da una possibile seconda fase della campagna abbonamenti. «È una possibilità, ma non ci sarà una riapertura prima del derby. Quella è una partita che richiede un’organizzazione particolare e non sarebbe possibile aprire la campagna abbonamenti in corrispondenza della stracittadina».

Cresce, intanto, l’attesa per la terza maglia, sulla quale Canigiani ha lanciato un indizio: «Ci potrebbero essere novità in questa settimana…».

Infine, un aggiornamento sulla prossima amichevole a Rieti contro i greci dell’Atromitos, in programma il 16 agosto: «Ne sono stati venduti qualche migliaio, la capienza dello stadio è relativa, quindi chi vuole essere presente deve attivarsi. Sono in vendita sul circuito Vivaticket».