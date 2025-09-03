Cancellieri è l'arma in più di questa Lazio. La situazione attuale - Lazio News 24

Lazio: nuova stagione, nuove ambizioni. Cancellieri tra le scommesse di Sarri. La situazione

Dopo una stagione complicata, al di sotto delle aspettative sia in campionato che in campo europeo, la Lazio è pronta a ripartire con rinnovata determinazione. L’obiettivo è chiaro: tornare tra le protagoniste della Serie A e conquistare un posto nelle competizioni europee. In questa fase di transizione e rinnovamento, uno dei nomi su cui Maurizio Sarri ha deciso di puntare è Matteo Cancellieri.

Classe 2002, romano, cresciuto calcisticamente tra le giovanili della Roma e l’Hellas Verona, Cancellieri è pronto a giocarsi tutte le sue carte con la maglia della Lazio. Dopo una prima stagione in biancoceleste tra luci e ombre, il giovane centrocampista offensivo ha affrontato l’estate con grande intensità, lavorando duramente per guadagnare spazio nelle rotazioni del tecnico toscano.

Lazio, fiducia nel talento di Cancellieri

Sarri non ha mai nascosto la stima verso Cancellieri. Lo vede come una risorsa preziosa per la sua versatilità e capacità di adattarsi in diversi ruoli offensivi. Nella nuova Lazio, che ha perso alcune figure storiche dello spogliatoio, il giovane romano può emergere non solo a livello tecnico, ma anche come nuovo punto di riferimento caratteriale.

Il progetto della Lazio 2025/2026 parte proprio da profili come il suo: giovani, motivati e con ampi margini di crescita. Cancellieri ha davanti a sé un’occasione importante per dimostrare tutto il proprio valore. È chiamato a lasciare alle spalle le incertezze e ad assumere un ruolo più centrale nel progetto biancoceleste.

La Lazio riparte da chi ha fame

In un contesto in cui la Lazio cerca nuovi leader, la figura di Cancellieri si inserisce perfettamente. La squadra di Sarri ha bisogno di calciatori pronti a mettersi in gioco, capaci di interpretare al meglio le richieste tattiche e di garantire energia e qualità.

Per Cancellieri, questa potrebbe essere la stagione della svolta. E per la Lazio, il rilancio passa proprio dalla valorizzazione dei suoi talenti più puri. Se il giovane romano saprà cogliere l’occasione, potrà diventare uno degli uomini chiave per riportare la squadra ai livelli che merita.