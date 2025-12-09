Callegari sicuro sulla Lazio: «Squadra matura e consapevole. Coppa Italia strada breve per l’Europa, ma servirà serietà. Basic? C’erano delle aspettative fondate all’inizio»

Callegari sicuro sulla Lazio. Il giornalista analizza prestazioni, identità e prospettive della squadra di Sarri. Le sue parole

Ospite ai microfoni di Radiosei, il giornalista sportivo Massimo Callegari, una delle voci più autorevoli del panorama televisivo italiano, ha analizzato il momento della Lazio, reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan e dal pareggio in campionato con il Bologna. Un intervento lucido che tocca identità, aspettative, gestione tecnica e prospettive europee.

SUL PERCORSO IN CAMPIONATO – «Il mio pensiero sul campionato della Lazio parte dalle mie aspettative: nonostante tutte le difficoltà avevo fiducia in Sarri. Avendo lui tutta la settimana a disposizione per lavorare e conoscendo buona parte del gruppo, aveva e ha la possibilità di incidere. C’erano meno aspettative sulla Lazio che sulla Roma e nella Capitale partire a fari spenti è un vantaggio… Inizio negativo a Como, poi la Lazio si è rimessa in sesto nonostante gli infortuni; è una squadra che sta facendo quello che è nelle sue possibilità e può migliorare ancora».

SULLA VITTORIA COL MILAN IN COPPA ITALIA – «La gara di giovedì contro il Milan in Coppa Italia è stata importante, da squadra matura e lucida dopo quanto accaduto a San Siro; la Lazio non è andata all’assalto, non ha concesso spazi al Milan. La squadra ha una sua identità nonostante le difficoltà e l’ostilità ambientale».

SU BASIC E SULLA GESTIONE SARRI – «Basic? C’erano delle aspettative fondate all’inizio, poi delle difficoltà fino a sparire. Sarri ha un carattere suo, particolare, anche introverso… ha competenze elevate ma deve trovare il modo di gestire con più serenità gli impegni, come ha fatto al Chelsea e al Napoli. Il suo continuo borbottio a volte non aiuta».

SULLA CORSA ALL’EUROPA E SULLA SFIDA DI BOLOGNA – «Per la Lazio quello in Coppa Italia è un percorso più breve per tornare in Europa ma non è semplice. Gli episodi, soprattutto in queste sfide, possono cambiare tutto in poco tempo… Il Bologna ha solidità, carica e consapevolezza che non sfociano mai in presunzione: sarà una partita bella e delicata».

