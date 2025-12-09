News
Infortunio Isaksen, tegola per Sarri! Il danese costretto a fermarsi dopo il problema che lo ha costretto al cambio contro il Bologna: ecco i tempi di recupero
Infortunio Isaksen, tegola per Sarri! Il danese, costretto al cambio contro il Bologna, si ferma ai box: ecco i tempi di recupero
Brutte notizie per Maurizio Sarri, che perde Gustav Isaksen a causa dell’infortunio rimediato nell’ultima gara contro il Bologna. L’esterno danese è stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema muscolare che, secondo le prime valutazioni, potrebbe tenerlo lontano dai campi per circa tre settimane.
Se la diagnosi dovesse essere confermata dagli esami strumentali, il 2025 di Isaksen sarebbe già terminato. Il suo rientro avverrebbe dunque soltanto a gennaio, in parallelo con quello di Rovella, anch’egli ai box da tempo.
In attesa del comunicato ufficiale della società, Sarri si prepara a ridisegnare il tridente offensivo. Sulla fascia destra dovrebbe toccare a Mattia Cancellieri, che partirà titolare già dalla prossima sfida contro il Parma. Un’occasione importante per il classe 2002, chiamato a dare continuità alla manovra in un momento di piena emergenza per la Lazio.
