Calciomercato Roma: no all’Inter per Koné. I Friedkin infastiditi da… Il centrocampista francese resta in giallorosso

Un vero e proprio colpo di scena agita il mercato di Serie A: la trattativa che sembrava poter portare Manu Koné dalla Roma all’Inter è stata bruscamente interrotta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club giallorosso ha preso la decisione definitiva di tenere il centrocampista, comunicando che non esistono più le condizioni per proseguire il dialogo con la dirigenza nerazzurra.

A ricostruire i motivi di questo improvviso dietrofront sono le indiscrezioni di due dei massimi esperti di calciomercato. Secondo Alfredo Pedullà, la svolta è arrivata nel pomeriggio di oggi per volere diretto della proprietà. Ai Friedkin, infatti, avrebbe dato “molto fastidio” la narrazione mediatica che collegava la cessione di Koné alla necessità di finanziare gli investimenti per il doppio esterno offensivo. La reazione negativa dei tifosi sui social a questa prospettiva avrebbe fatto la differenza, spingendo la proprietà a intervenire. Pedullà sottolinea come la Roma si fosse mossa per gli attaccanti ben prima del tentativo dell’Inter per il centrocampista. Di conseguenza, i Friedkin hanno dato mandato al ds Massara di interrompere ogni contatto, almeno per il momento.

A questa versione si aggiungono i dettagli forniti da Fabrizio Romano, che conferma la volontà della famiglia Friedkin di trattenere il giocatore dopo l’offerta ufficiale presentata dall’Inter nella giornata di giovedì. Romano, però, aggiunge un elemento tecnico decisivo: l’allenatore Gian Piero Gasperini ha comunicato in modo inequivocabile alla società di considerare Koné un giocatore chiave e fondamentale per il suo progetto tattico. L’approccio dell’Inter è stato quindi respinto non solo per una questione di principio della proprietà, ma anche per un chiaro e invalicabile veto tecnico da parte dell’allenatore. La combinazione di questi fattori ha creato un muro che ha posto fine, almeno per ora, al sogno dell’Inter di portare Koné a Milano.