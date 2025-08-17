Calciomercato Roma: Gasperini aspetta questi due rinforzi per dare imprevedibilità al proprio attacco. A che punto sono le trattative

Una Roma in stile Premier League: è questo l’orizzonte di mercato tracciato dal tecnico Gian Piero Gasperini, che alza l’asticella delle ambizioni giallorosse. Dopo l’ultima amichevole estiva, l’allenatore ha confermato la sua volontà di rinforzare la squadra con talenti di calibro internazionale, puntando con decisione al campionato inglese. I nomi sul taccuino sono due e di altissimo profilo: Leon Bailey dell’Aston Villa e il sogno Jadon Sancho del Manchester United. Per raggiungere questi obiettivi, Gasperini ha fatto capire di essere pronto anche a un sacrificio eccellente. Non ha infatti chiuso la porta alla cessione di un giocatore simbolo come Manu Koné, consapevole che un’uscita importante è necessaria per finanziare un mercato così ambizioso e rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

Il primo colpo è ormai in dirittura d’arrivo. Salvo sorprese, Leon Bailey sbarcherà a Roma già nella giornata di domani, diventando il primo giocatore giamaicano nella storia del club. L’accordo con l’Aston Villa è stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni.

Ben più complessa, ma incredibilmente concreta, è la pista che porta a Jadon Sancho. L’operazione, sostenuta con forza dalla proprietà dei Friedkin, ha già superato due scogli fondamentali: secondo La Gazzetta dello Sport, il Manchester United ha accettato l’offerta da 23 milioni presentata dalla Roma, e lo stesso giocatore ha messo i giallorossi in cima alla sua lista di preferenze. Tuttavia, per trasformare il sogno in realtà, serve un passo fondamentale: una cessione. Che sia quella di Koné o di un altro big, la Roma deve prima incassare. Intanto, l’accordo con Sancho è quasi totale: l’inglese ha accettato di ridursi e spalmare il suo stipendio su un contratto quinquennale da 4,5 milioni più bonus. Mancano solo gli ultimi dettagli sulle commissioni agli age