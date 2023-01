Calciomercato Lazio, Vecino ai saluti? La situazione

Calciomercato Lazio, Matias Vecino non riesce a riprendersi dopo la delusione Mondiale: ipotesi cessione a gennaio

In casa Lazio è scoppiato il caso Vecino. Il centrocampista dell’Uruguay, arrivato a parametro zero in estate, vive una situazione di malessere dovuta alla prematura eliminazione dal Mondiale in Qatar e non si è ancora ripreso, emotivamente e fisicamente.

Come riportato da Il Messaggero, non è esclusa una clamorosa cessione entro il prossimo 31 gennaio anche se le possibilità, a quattro giorni dalla fine del mercato, restano minime. L’eventuale partenza permetterebbe alla Lazio di sbloccare il mercato in entrata: la pista resta da seguire con attenzione.