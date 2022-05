Calciomercato Lazio: Vasquez e Omeragic, Tare rivoluziona la difesa

Calciomercato Lazio: Tare dovrà per forza di cose rivoluzionare la difesa. Vasquez e Omeragic i nomi sul taccuino

Uno dei diktat della Lazio per la prossima sessione di calciomercato sarà rivoluzionare la difesa, negli ultimi anni anello debole della squadra biancoceleste. Tanti partiranno. Da Acerbi (che ha rotto con l’ambiente), fino a Strakosha e Reina, passando per Luiz Felipe e Leiva (tutti in scadenza). E se dovesse partire anche Patric (il club sta cercando di ottenere il rinnovo ma anche lui potrebbe andarsene a parametro zero), partirebbero tutti i centrali presenti in rosa. Per questo il direttore sportivo Tare si sta guardando intorno per trovare dei sostituti all’altezza, facendo però i conti con l’indice di liquidità.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, piace Johan Vasquez del Genoa, 23enne messicano di piede sinistro che in questa stagione ha totalizzato 27 presenze (26 dall’inizio). Può crescere, può migliorare, e al momento ha costi ancora accessibili. Il Genoa lo ha pagato poco meno di 4 milioni, la Lazio lo segue con attenzione. Oltre a lui piace anche Bećir Omeragić, 20enne che da 4 anni è di proprietà dello Zurigo. Già nel giro della nazionale svizzera maggiore (4 presenze), punta ad andare ai Mondiali, motivo per il quale il prezzo nei prossimi mesi potrebbe lievitare rapidamente.