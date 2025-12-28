Lazio, continuano le polemiche dopo l'Udinese e per via delle decisioni legate all'arbitro - Lazio News 24

Lazio, rabbia e polemiche dopo Udinese: durissimo il giudizio sull’arbitro Colombo Il club biancoceleste rompe il silenzio con un comunicato

Una serata amara, destinata a lasciare strascichi, quella vissuta dalla Lazio a causa delle decisioni arbitrali dell’arbitro Colombo. L’ennesimo episodio controverso ha acceso la rabbia dell’ambiente biancoceleste, che si sente nuovamente penalizzato da scelte giudicate poco coerenti e dannose per il proprio cammino stagionale. Una situazione che ha spinto il club a reagire in modo compatto e deciso.

La Lazio ha scelto la linea del silenzio stampa, ma allo stesso tempo ha diffuso un comunicato ufficiale dai toni duri, nel quale ha espresso tutto il proprio dissenso verso una direzione arbitrale ritenuta insufficiente. Secondo la società, non si tratta più di episodi isolati, ma di una serie di decisioni che stanno compromettendo con troppa frequenza il percorso della squadra. Un messaggio chiaro, volto a difendere il lavoro del gruppo e a richiamare l’attenzione su un problema ormai ricorrente.

L’episodio chiave riguarda il discusso tocco di braccio di Davis, giudicato non immediatamente collegato all’azione del gol dell’Udinese. Un’interpretazione che ha fatto infuriare la Lazio, soprattutto per il concetto di “immediatezza” applicato in modo ritenuto arbitrario. Una valutazione che ha consentito ai friulani di pareggiare allo scadere, lasciando i biancocelesti con l’amaro in bocca.

I principali quotidiani sportivi e generalisti non hanno risparmiato critiche all’intera classe arbitrale. Alcuni hanno provato a spiegare la scelta di Colombo appellandosi alla soggettività del regolamento, ma i giudizi finali restano severi. Le pagelle parlano chiaro e certificano un errore considerato evidente a danno della Lazio.

Ora, però, l’ambiente biancoceleste è chiamato a reagire. Archiviare la polemica non sarà semplice, ma la squadra dovrà ritrovare concentrazione in vista del prossimo impegno contro il Napoli, in programma a pochi giorni di distanza. La Lazio vuole ripartire con orgoglio, trasformando la rabbia in motivazione e compattezza.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO