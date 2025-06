Calciomercato Lazio, la strategia di Sarri per rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione

Condividi via email

Calciomercato Lazio, ecco quali saranno le prossime mosse di mister Sarri per fare profondità e qualità alla propria rosa

Si sta finalmente per sbloccare il calciomercato Lazio di questa estate 2025 con molti nomi interessanti per la società capitolina. Infatti Lotito e Fabiani avrebbero dichiarato che ora è il momento di pensare alle cessioni per fare cassa e poter investire quindi su nuovi profili.

In particolare, stando a quanto riportato quest’oggi dal Corriere dello Sport, si proverà a selezionare dei giusti candidati per rafforzare la squadra. Tra i nomi più caldi vi è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna e grande obiettivo ma gli emiliani difficilmente si priveranno del nazionale Under 21.