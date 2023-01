Calciomercato Lazio, sono due gli obiettivi di Sarri se parte Milinkovic: i nomi

Calciomercato Lazio, la posizione di Milinkovic-Savic resta in bilico: se il serbo dovesse partire Ilic e Zielinski gli obiettivi di Sarri

Il futuro di Milinkovic-Savic resta in bilico. Come riferisce Il Messaggero, tutto tace sul contratto in scadenza a giugno del 2024. Una partenza a gennaio sembra essere esclusa ma se Newcastle o Arsenal dovessero presentarsi con un’offerta da 60 milioni di euro Lotito potrebbe concedere il via libera per non rischiare di perderlo a zero tra 18 mesi (o comunque incassare una cifra minore in estate).

Sarri, che sulla questione Sergej vuole chiarezza il prima possibile, ha già individuato i due grandi obiettivi: Ilic a gennaio e Zielinski a giugno. Tutto passa dal futuro del Sergente.