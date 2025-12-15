Calciomercato Lazio, idee più che soldi: ecco quali sono le previsioni! Sarri chiede rinforzi mirati, Fabiani a lavoro per una sessione a “saldo zero”

Il direttore sportivo Fabiani si prepara a un nuovo mercato invernale complesso, fatto più di incastri che di investimenti. Le risorse saranno limitate e lo scenario più probabile resta quello del saldo zero, in attesa del verdetto della Commissione di vigilanza sui conti, atteso sabato e decisivo per chiarire i reali margini operativi della Lazio a gennaio. Senza via libera pieno, ogni ingresso dovrà passare da un’uscita.

«Le riflessioni sono ai massimi livelli», ha spiegato Fabiani prima di Parma-Lazio, ma le opzioni sul tavolo non sono molte. Come riporta il Corriere dello Sport, si lavora su prestiti o scambi che potrebbero coinvolgere Dele-Bashiru, Belahyane e Samuel Gigot. Noslin, soprattutto dopo la prestazione decisiva al Tardini, non è sul mercato se non davanti a offerte irrinunciabili. Diverso il discorso per Mandas, che potrebbe partire a cifre inferiori rispetto alla valutazione estiva, scelta che però obbligherebbe il club a intervenire nuovamente sul ruolo del portiere. Da Formello, invece, filtra una linea netta: Guendouzi non si tocca, nonostante l’interesse della Premier League.

Sarà dunque un mercato di idee più che di soldi, come spesso accade a gennaio. Maurizio Sarri è stato chiaro: «Servono rinforzi, non basta non indebolire la squadra». Il tecnico ha indicato le priorità: una mezzala per dare profondità e qualità al centrocampo e un vice Zaccagni per non perdere incisività sugli esterni.

Capitolo Nuno Tavares: Sarri valuterebbe la cessione del terzino portoghese per arrivare a un profilo più funzionale al suo sistema, ma su questo punto Fabiani frena, consapevole che la scelta avrebbe ricadute tecniche ed economiche non banali. In attesa del verdetto della Commissione, la Lazio studia incastri e tempistiche: gennaio sarà un esercizio di equilibrio, con l’obiettivo di migliorare senza compromettere.