Calciomercato Lazio, Sarri chiede rinforzi e un sacrificio di un big è sempre possibile. Ma c’è una questione da tenere in considerazione

Calciomercato Lazio, Sarri insiste per avere dei rinforzi. Gli acquisti dipendono molto dalle cessioni e c’è un tema da tenere in considerazione

Gennaio si avvicina e per la Lazio sarà il momento della verità. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla situazione di mercato. Secondo il quotidiano romano Lotito si compiace dell’interesse per i suoi gioielli, garantendo di non volerli svendere, ma Sarri chiede rinforzi e il sacrificio di un big potrebbe diventare necessario per finanziare il mercato. Tuttavia, i conti non sono così semplici: su diverse pedine “appetibili” pendono percentuali di futura rivendita da riconoscere ai vecchi club, una tagliola che rischia di erodere significativamente l’incasso reale e complicare le strategie.



È il caso di Guendouzi (10% al Marsiglia), Castellanos (15% al New York City) e Isaksen (12,5% al Midtjylland), tutti profili con mercato, soprattutto in Premier. Queste clausole, ormai prassi per abbassare il costo iniziale dei cartellini, spingono Lotito a tenere altissime le valutazioni per massimizzare le plusvalenze, vitali per il bilancio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello



La situazione più emblematica è quella di Nuno Tavares, ormai in lista di sbarco. Su di lui pesa una percentuale monstre del 35% a favore dell’Arsenal. I sondaggi dagli Emirati Arabi, per una cifra poco superiore ai 5 milioni costati per il suo acquisto, renderebbero l’operazione poco conveniente per la Lazio: tolta la quota per i Gunners, la somma restante non basterebbe per un sostituto di valore, considerando il probabile vincolo del “saldo zero” sul mercato. Lotito avverte: «Non siamo al supermercato». Ma la strada per rinforzare la squadra senza indebolirla appare stretta e tortuosa.