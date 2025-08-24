Calciomercato Lazio, tutto deciso in casa biancoceleste: sarà Simic il nuovo colpo in difesa - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: occhi su Simic per il futuro della difesa. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio si muove già in vista della sessione invernale e guarda con grande attenzione al profilo di Jan-Carlo Simic, giovane difensore centrale ex Milan, attualmente in forza all’Anderlecht. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il talento serbo-tedesco è da tempo finito nel mirino della dirigenza biancoceleste, che potrebbe tentare un affondo concreto già a gennaio.

Simic, classe 2005, è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. Dotato di grande velocità, buona tecnica individuale, senso della posizione e capacità nel gioco aereo, rappresenta il tipo di profilo che la Lazio sta cercando per rinnovare e ringiovanire il reparto arretrato. La società capitolina ha già avviato i primi contatti esplorativi, ma per arrivare a una trattativa ufficiale saranno necessari ulteriori sviluppi e valutazioni.

Nel frattempo, il giovane centrale ha spiegato pubblicamente le ragioni del suo addio al Milan. In una recente intervista, Simic ha dichiarato: “Sono fiero di aver esordito con quei colori, ma dovevo fare una scelta importante per la mia carriera. Crescere significa giocare con continuità, e l’Anderlecht era la soluzione migliore. Qui ho trovato spazio e minuti fondamentali per il mio sviluppo”. Parole che mostrano maturità e determinazione, qualità che non sono passate inosservate alla Lazio, sempre attenta a individuare giovani di talento con prospettiva.

Il calciomercato Lazio, infatti, non è solo focalizzato su nomi d’esperienza, ma punta anche alla costruzione di un progetto a medio-lungo termine. Simic si inserirebbe perfettamente in questa visione, offrendo freschezza, affidabilità e margini di crescita. Con il futuro di alcuni difensori ancora incerto, l’innesto di un giocatore giovane e motivato come Simic potrebbe rappresentare un investimento intelligente sia sotto il profilo tecnico che economico.

Tuttavia, la concorrenza non manca: altri club europei stanno monitorando le prestazioni del difensore all’Anderlecht. Per questo motivo, il tempismo potrebbe rivelarsi decisivo. Il calciomercato Lazio dovrà muoversi con strategia e rapidità, per anticipare eventuali rivali e portare nella Capitale un profilo in grado di fare la differenza nei prossimi anni.