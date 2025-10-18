Calciomercato Lazio, Sarri rischia di perdere quel giocatore già a gennaio! Un top club l’ha messo nel mirino: tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio: Sarri trema, un big europeo pronto a strappare il suo uomo chiave già a gennaio. Le ultimissime

Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul mercato del Milan, sottolineando come la priorità della dirigenza rossonera sia quella di regalare a Massimiliano Allegri un difensore centrale già a gennaio. Restano vive le piste che portano a Joe Gomez del Liverpool e a Beraldo del PSG, ma nelle ultime settimane ha preso quota anche il nome di Mario Gila della Lazio, profilo giovane e già rodato in Serie A.

Lo spagnolo, classe 2000 e sotto contratto fino al 2027, rappresenta un investimento di prospettiva che si sposa con la filosofia del club. Il Milan valuta anche soluzioni in prestito, ma l’acquisto di Gila sarebbe un segnale forte in ottica futura. Secondo Ceccarini, la società ha iniziato a muoversi con decisione e presto arriverà la scelta definitiva sul rinforzo per la retroguardia.

PAROLE – «E veniamo al Milan. La priorità della sessione invernale resta un centrale per dare ancora più solidità al reparto. Qui il Milan sta valutando varie ipotesi. La scelta deve essere ponderata bene. Negli ultimi tempi la lista dei nomi si è allargata», ha spiegato Ceccarini.

