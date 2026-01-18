Calciomercato Lazio, Sarri Lotito: tregua possibile fino al termine della stagione?

Calciomercato Lazio, fissato un incontro tra Sarri e la dirigenza: clima teso ma spiragli di ricomposizione, obbiettivo? Congelare le frizioni

In casa Lazio il clima resta pesante, ma una soluzione ponte sembra possibile. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i rapporti tra società e Maurizio Sarri potrebbero essere congelati fino al termine della stagione, rinviando ogni discussione sull’eventuale interruzione del rapporto a giugno. L’ipotesi è chiara: l’arrivo di un centrocampista di qualità, utile per puntare concretamente all’Europa, potrebbe bastare per rasserenare il tecnico e fargli accantonare le incomprensioni con Claudio Lotito. Resta da capire se la società sposerà davvero questa linea.

L’incontro tra le parti c’è stato, ma non è chiaro quanto sia stato realmente chiarificatore. Le parole pronunciate da Lotito nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti di venerdì non hanno lasciato spazio a interpretazioni: il messaggio è apparso netto, con il presidente deciso a ribadire il proprio ruolo centrale nelle scelte di mercato. Sulla stessa linea anche il direttore sportivo Angelo Fabiani, che ha minimizzato le uscite del tecnico parlando di un Sarri “toscanaccio” abituato alle battute, sottolineando come il club conoscesse bene Ratkov, già visionato dallo staff.

Calciomercato Lazio, le tensioni e la posizione di Sarri

L’intento di Lotito e Fabiani, promotori del vertice, era quello di ricomporre le fratture emerse nelle ultime settimane e ridurre al minimo le tensioni. Un obiettivo non semplice, soprattutto alla luce delle dichiarazioni pubbliche di venerdì. Come riferisce il Corriere dello Sport, Sarri parlerà domani dopo la partita e risponderà direttamente alle sollecitazioni della dirigenza. Al momento, salvo colpi di scena, non sono previste dimissioni da qui a giugno: il tecnico ha sempre sostenuto che avrebbe accettato qualsiasi situazione fino al termine della stagione, rimandando ogni valutazione finale a fine campionato.

Il confronto è stato diretto e senza sconti. Lotito ha ribadito di non aver mai nascosto a Sarri i limiti del mercato estivo, anche se torna alla memoria il comunicato di fine giugno che sanciva la volontà comune di proseguire insieme. La sensazione è che le vere risposte arriveranno solo a giugno, quando i verdetti sportivi saranno definitivi e le carte, finalmente, scoperte.

