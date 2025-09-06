Calciomercato Lazio, Sarri spinge per l'acquisto di quel giocatore - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: bloccato il mercato, ma Sarri punta un baby talento del Genk

Il calciomercato della Lazio è attualmente in una fase di stallo. Le ben note problematiche di natura economico-finanziaria stanno limitando fortemente le operazioni in entrata, bloccando di fatto qualsiasi trattativa significativa. Nonostante queste difficoltà, Maurizio Sarri non smette di pensare al futuro e sta già stilando una lista di possibili rinforzi per il mercato di gennaio. Tra i nomi segnalati alla dirigenza c’è un giovane talento che ha già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, uno degli obiettivi principali per il prossimo calciomercato della Lazio è Konstantinos Karetsas, centrocampista offensivo classe 2007 attualmente in forza al Genk, in Belgio. Il ragazzo, nonostante la giovane età, ha già mostrato qualità interessanti che lo rendono uno dei prospetti più promettenti del calcio europeo. Di nazionalità greca, Karetsas è considerato un vero enfant prodige nel suo ruolo: visione di gioco, tecnica sopraffina e personalità da veterano.

L’interesse della Lazio per il giovane talento si inserisce perfettamente nella filosofia societaria che negli ultimi anni ha privilegiato l’investimento su profili giovani e di prospettiva. La strategia è chiara: acquistare calciatori ancora da formare e valorizzarli all’interno del sistema di gioco di Sarri. In quest’ottica, l’operazione Karetsas rappresenterebbe un colpo in linea con questa politica, anche se restano da superare i vincoli economici che attualmente frenano ogni movimento.

Il calciomercato Lazio non decolla nemmeno su altri fronti, come dimostrano le difficoltà nella trattativa con Lorenzo Insigne. L’attaccante ex Napoli ha manifestato il desiderio di vestire la maglia biancoceleste, ma la situazione resta congelata. Sarri, che conosce bene il giocatore, ha mantenuto i contatti, ma anche in questo caso l’aspetto economico sembra rappresentare un ostacolo insormontabile.

Con l’avvicinarsi della finestra invernale, resta da capire se la Lazio riuscirà a sbloccare la propria posizione sul mercato. Nel frattempo, l’interesse per Karetsas conferma che, nonostante i limiti, lo scouting biancoceleste è attivo e guarda al futuro. E il calciomercato della Lazio, anche se rallentato, potrebbe ancora regalare sorprese in ottica 2025.