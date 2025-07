Calciomercato Lazio, qual è la situazione intorno a Rovella? Le novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: scade la clausola di Rovella, ora si lavora al rinnovo

Il calciomercato Lazio entra nel vivo con un nodo importante da sciogliere: il futuro di Nicolò Rovella. Come riportato da Il Messaggero, alla mezzanotte di oggi – giovedì 31 luglio – scadrà la clausola rescissoria da 50 milioni di euro presente nel contratto del centrocampista. Da domani, il valore del suo cartellino tornerà a cifre più “realistiche”, oscillando tra i 35 e i 38 milioni di euro.

Una notizia rilevante per il mercato biancoceleste, che da settimane si muove tra l’esigenza di rinforzare la rosa e quella di blindare i talenti già presenti in organico. Rovella è uno dei profili più interessanti e promettenti della Lazio, ma allo stesso tempo rappresenta anche una pedina appetibile per club italiani ed esteri.

La società, consapevole del valore del giocatore e delle dinamiche del calciomercato Lazio, sta lavorando in queste ore al rinnovo del contratto del centrocampista, con l’obiettivo di allontanare eventuali pretendenti e dare continuità al progetto tecnico. L’intenzione della dirigenza è chiara: puntare su Rovella come elemento centrale del centrocampo del futuro.

Tuttavia, non mancano le ombre. Secondo quanto trapela, Maurizio Sarri non sarebbe completamente convinto delle qualità del classe 2001. L’ex tecnico del Napoli e della Juventus, pur apprezzandone l’intelligenza tattica, non lo ritiene ancora pronto per un ruolo di primo piano nella sua idea di gioco. Questo potrebbe rappresentare un ostacolo, soprattutto se dovessero arrivare offerte concrete.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la situazione di Rovella va monitorata con attenzione. La scadenza della clausola potrebbe aprire nuovi scenari, sia in entrata che in uscita. Qualora la società dovesse decidere di ascoltare proposte, i soldi incassati potrebbero essere reinvestiti per altri obiettivi di mercato.

Ma al momento, l’intenzione primaria resta quella di trattenere il giocatore. Il rinnovo sarebbe un segnale forte di continuità, soprattutto in una fase in cui la Lazio sta cercando stabilità e identità sotto la guida del nuovo allenatore Marco Baroni.

Con la clausola ormai prossima alla scadenza e un rinnovo sul tavolo, Rovella è uno dei nomi caldi del calciomercato Lazio. Il suo destino si intreccia con le strategie del club e con l’equilibrio tra esigenze tecniche ed economiche.