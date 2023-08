Calciomercato Lazio, proseguono le riflessioni su Handanovic: pro e contro dell’affare

Calciomercato Lazio, continuano in casa biancoceleste le riflessioni sullo svincolato Samir Handanovic: i pro e i contro dell’affare

Samir Handanovic continua ad essere un obiettivo tenuto in grande considerazione dal calciomercato Lazio per quanto riguarda il ruolo di secondo portiere.

Premesso che al momento il ruolo è occupato da Maximiano, in casa biancoceleste proseguono le riflessioni sul 39enne. Sicuramente l’ex Inter porterebbe esperienza anche a livello internazionale e non creerebbe particolari problemi a Sarri nel dualismo con Provedel; di contro l’età è un fattore da tenere in considerazione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri preferirebbe una soluzione più a lungo termine piuttosto che una toppa momentanea, seppur di livello.