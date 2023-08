Calciomercato Lazio, rebus Castrovilli per la Fiorentina: rinnovo o cessione? Le ultimissime sul centrocampista

Accostato spesso alla Lazio per il centrocampo, Gaetano Castrovilli, dopo non aver superato le visite mediche con il Bournemouth, ha fatto rientro alla Fiorentina.

Come si legge su QS, il club viola starebbe pensando a due soluzioni per il centrocampista: rinnovo o la cessione nel caso in cui una società dovesse farsi avanti.