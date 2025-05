Calciomercato Lazio, dalla Premier continuano le pressioni per Castellanos! Due i possibili sostituti per lo spagnolo

Condividi via email

Calciomercato Lazio, spuntano fuori due nomi per l’attacco come eventuali sostituti del Taty Castellanos: i profili

Il calciomercato Lazio non è ancora ufficialmente cominciato ma ci sono già diverse proposte alle quali deve pensare la società capitolina. Dopo aver ricevuto i 7 milioni di euro dal Bologna per il riscatto di Casale i biancocelesti tornano protagonisti in quanto, uno dei gioielli più preziosi della rosa, è molto ricercato da squadre straniere.

Si tratta del Taty Castellanos il quale, stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, sta ricevendo un numero sempre più alto di offerte dalla Premier e dalla Liga. Qualora arrivassero offerte irrinunciabili per l’argentino, il giocatore verrà sostituito con uno di due profili sondati e tenuti d’occhio dai capitolini.

Il primo è Fotis Ioannidis, attaccante greco in forza al Panathinaikos dove ha segnato 51 gol e 15 assist in 185 partite, mentre l’altro è il ventiduenne Arnaud Kalimuendo del Rennes, autore di 17 reti nello scorso campionato di Ligue 1. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse degli aquilotti.