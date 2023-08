Calciomercato Lazio, per Rovella ci siamo: il calciatore non è a Torino

Calciomercato Lazio, l’ex Monza che piace al club biancoceleste è praticamente ad un passo e la sua assenza alla Continassa è un indizio

Il calciomercato della Lazio è in continuo fermento, e uno dei nomi su cui il club biancoceleste sta lavorando è quello di Rovella. Secondo quanto riporta TMW il calciatore sarebbe a pochi centimetri da poter abbracciare Maurizio Sarri, l’indizio che lo dimostra è la sua assenza alla Continassa durante l’allenamento con la Juventus. Il calciatore è stato avvistato a Monza per la gara di Coppa Italia della sua ex squadra con la Reggiana