Calciomercato Lazio: Pellegrini favorito, ma resta viva la pista Acuna. Proseguono i contatti. I dettagli

Come riporta TMW, Luca Pellegrini resta un nome caldo in casa Lazio. Ma oltre all’esterno della Juve, infatti, il club capitolino sta mantenendo colloqui costanti col Siviglia per Marco Acuna. Se non si dovesse concretizzare l’ipotesi Pellegrini il club punterebbe sul giocatore del Siviglia.