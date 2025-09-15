Calciomercato Lazio, Noslin vicino all'addio a gennaio? Il punto sul giocatore biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin resta, ma l’addio potrebbe arrivare a gennaio

Il Calciomercato Lazio continua a far parlare di sé, anche dopo la chiusura ufficiale della sessione estiva. Tra i dossier più caldi sul tavolo della dirigenza biancoceleste c’è quello di Tijjani Noslin, attaccante olandese arrivato nella Capitale tra grandi aspettative ma finito presto al centro di voci di mercato e tensioni interne.

Dopo la bufera mediatica delle ultime ore — tra malumori nello spogliatoio e indiscrezioni su un possibile addio — la Lazio sembra aver preso una decisione chiara: nessuna cessione immediata, ma ogni discorso sarà rimandato alla sessione invernale. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, sia il PSV Eindhoven che l’Ajax avrebbero manifestato interesse per Noslin, ma solo a partire da gennaio.

I due club olandesi avrebbero già sondato il terreno per un’eventuale operazione in prestito con diritto di riscatto, una formula che la Lazio valuta con attenzione ma che, al momento, non convince del tutto il presidente Claudio Lotito. Il numero uno biancoceleste non vuole svendere un giocatore arrivato da poco, e che rappresenta comunque un potenziale investimento per il futuro, soprattutto in un attacco che ha ancora bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri.

Nel contesto attuale, il Calciomercato Lazio si muove tra la necessità di costruire un progetto tecnico solido e la gestione delle situazioni individuali. Noslin, pur non avendo ancora inciso come ci si aspettava, rimane un profilo giovane e interessante, e la società è consapevole che una cessione affrettata — magari con formule poco vantaggiose — potrebbe rivelarsi un errore.

Tuttavia, il malcontento del giocatore e l’interesse concreto di due club importanti della Eredivisie costringeranno la dirigenza capitolina a valutare tutte le opzioni disponibili. Il mese di gennaio si avvicina, e con esso anche l’apertura di una nuova finestra di trattative che potrebbe riaccendere le dinamiche del Calciomercato Lazio.

Nel frattempo, Noslin resterà a disposizione del tecnico e avrà l’opportunità di ritagliarsi spazio, magari per cambiare le sorti del suo futuro senza dover necessariamente lasciare la Capitale.