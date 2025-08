Calciomercato Lazio, Noslin andrà via? Intanto spunta fuori una novità importante - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Noslin cambia agente e apre a un possibile addio

Il Calciomercato Lazio continua a regalare sviluppi inaspettati, e uno dei casi più interessanti riguarda Tijjani Noslin. L’attaccante olandese, arrivato solo pochi mesi fa dal Verona, ha deciso di cambiare procuratore, scegliendo di affidarsi alla potente agenzia Wasserman. Un passaggio che potrebbe avere riflessi importanti sul suo futuro, considerando che la nuova agenzia rappresenta nomi di spicco come Federico Valverde, Denzel Dumfries, Curtis Jones, Teun Koopmeiners e Alejandro Grimaldo.

Il cambio di agente non è passato inosservato a Formello, dove la Lazio segue con attenzione ogni movimento. La sensazione è che il nuovo entourage del giocatore possa iniziare a valutare offerte, aprendo così la porta a un’eventuale partenza già in questa sessione di mercato. Il club biancoceleste, pur non spingendo apertamente per la cessione, non esclude uno scenario del genere, soprattutto alla luce delle valutazioni tecniche di Maurizio Sarri.

Sarri punta su Cancellieri, Noslin in uscita?

Nel quadro del Calciomercato Lazio, l’eventuale uscita di Noslin sarebbe collegata alla crescita di Matteo Cancellieri. L’ex Verona, infatti, non ha finora convinto a pieno Sarri, che invece considera Cancellieri più pronto e funzionale al sistema di gioco. Se la situazione dovesse restare questa, la Lazio potrebbe decidere di sacrificare Noslin per alleggerire la rosa e, magari, finanziare un nuovo innesto offensivo.

La cessione però non sarà semplice. I biancocelesti hanno investito circa 15 milioni di euro sul giocatore, anche se non sono ancora scattati tutti i bonus previsti. Inoltre, in caso di rivendita, una percentuale spetterebbe all’Hellas Verona, dettaglio che complica ulteriormente la gestione dell’operazione.

Calciomercato Lazio: nodo Noslin, occasione da sfruttare?

In un Calciomercato Lazio che cerca equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità economica, Noslin potrebbe rappresentare una delle chiavi per sbloccare nuovi movimenti. L’interesse di altri club non manca, e con il supporto della Wasserman, non è escluso che nelle prossime settimane arrivino proposte concrete.

La Lazio resta vigile, pronta a valutare ogni opportunità. E se da un lato Sarri ha già fatto le sue scelte, dall’altro la società dovrà capire se mantenere Noslin come alternativa in attacco o trasformare l’investimento in una nuova risorsa per il futuro.