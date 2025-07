Calciomercato Lazio, niente Olympiacos per Cancellieri: il club ha scelto un altro calciatore della Serie A! I dettagli

Calciomercato Lazio, niente Olympiacos per Cancellieri: il club greco ha scelto un altro calciatore in Serie A! Le ultime

Il Como 1907 si conferma protagonista assoluto del mercato estivo, dimostrando ambizioni da grande squadra. Il club lombardo, tornato recentemente sotto i riflettori del calcio italiano, ha investito oltre 100 milioni di euro per rafforzare la rosa a disposizione di Cesc Fàbregas, ex centrocampista di Barcellona e Chelsea oggi al timone della squadra. L’obiettivo è chiaro: costruire una formazione competitiva capace di sorprendere in Serie A. E chissà forse anche competere con le big del campionato.

Con un mix di esperienza internazionale e giovani promettenti, i lariani stanno operando con decisione non solo in entrata, ma anche in uscita. È infatti in fase avanzata la trattativa che porterà Gabriel Strefezza, esterno offensivo brasiliano classe ’97, all’Olympiacos. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club greco avrebbe raggiunto un accordo di massima per l’acquisto del giocatore, con una cifra vicina agli 8 milioni di euro.

Strefezza, noto per la sua rapidità e il dribbling efficace, non rientrava nei piani tattici di Fàbregas per la nuova stagione, motivo per cui la sua cessione rappresenta un’operazione utile sia sul piano tecnico che economico. Nel frattempo, l’Olympiacos aveva manifestato interesse anche per Matteo Cancellieri, ala italiana di proprietà della Lazio e reduce da una stagione in chiaroscuro. Tuttavia, il club biancoceleste ha respinto l’offerta, complice anche la temporanea chiusura del proprio mercato in entrata.

L’ambizioso progetto del Como non si limita agli acquisti: la società sta attuando una strategia mirata di razionalizzazione della rosa, valorizzando gli elementi più funzionali al progetto tecnico. Con una guida carismatica come quella di Fàbregas e una campagna acquisti di alto livello, il Como punta a consolidarsi nella massima serie e a imporsi come una nuova realtà del calcio italiano.