Calciomercato Lazio, l’ex obiettivo biancoceleste è nel mirino di un’altra squadra di Serie A: di chi si tratta

Calciomercato Lazio, un ex obiettivo è finito nel mirino di un’altra squadra di Serie A: ecco di chi stiamo parlando

Con l’imminente addio di Oussama El Azzouzi, centrocampista marocchino naturalizzato olandese in procinto di trasferirsi all’Auxerre, il Bologna è al lavoro per rafforzare la mediana in vista della nuova stagione di Serie A. La dirigenza rossoblù, guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori, sta valutando diverse soluzioni per colmare il vuoto che lascerà El Azzouzi, arrivato nel 2023 dal Union SG e distintosi per intensità e duttilità tattica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi sulla lista di Sartori sarebbe quello di Lennon Miller, giovane talento scozzese classe 2006, attualmente in forza al Motherwell. Centrocampista centrale dotato di ottima visione di gioco e grande personalità, Miller ha già attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Lazio, che aveva mostrato interesse nelle prime settimane di giugno.

Il profilo di Miller risponde perfettamente alle esigenze tecniche del Bologna, da sempre attento ai giovani di prospettiva e al potenziale da valorizzare. Cresciuto nel settore giovanile del Motherwell, Miller si è imposto in prima squadra a soli 16 anni, dimostrando maturità e leadership inaspettate per la sua età. La sua valutazione attuale si aggira intorno agli 8 milioni di euro, ma con un contratto in scadenza nel 2026, il club emiliano potrebbe riuscire a strappare un accordo a cifre inferiori.

L’interesse del Bologna per Miller rientra nella strategia di Sartori, già artefice di colpi mirati e intelligenti in passato, come l’acquisto di Riccardo Calafiori, passato all’Arsenal. L’eventuale arrivo del giovane scozzese darebbe continuità al progetto di crescita sostenibile e valorizzazione dei talenti che la società felsinea sta portando avanti con determinazione.

Con il mercato in fermento e il futuro di El Azzouzi ormai deciso, Bologna si muove con discrezione ma decisione: Lennon Miller potrebbe essere la prossima scommessa vincente.