Calciomercato Lazio, intreccio con Mandas per riuscire ad arrivare a quel grande giocatore

Calciomercato Lazio: l’intreccio Mandas e il domino dei portieri. La situazione attuale

In casa Lazio le manovre di mercato non riguardano esclusivamente il centrocampo e l’attacco. La dirigenza sta infatti valutando con estrema attenzione come muoversi per quanto riguarda la porta, un reparto che vive un momento di riflessione strategica. Se Ivan Provedel è ormai il titolare indiscusso della Lazio, la situazione alle sue spalle appare decisamente più fluida e incerta.

Il nodo principale è legato a Christos Mandas. Il giovane portiere greco ha collezionato finora la sua unica presenza stagionale con la Lazio in Coppa Italia contro il Milan, ma le sue ambizioni sono diverse. Il classe 2001 ha fame di campo e necessità di giocare con continuità per non arrestare la sua crescita; per questo motivo, il suo entourage si sta guardando intorno da tempo, attirando l’interesse di diversi club. Tuttavia, trovare l’accordo economico e tecnico con la Lazio non è un’operazione semplice.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Lazio si trova al centro di un intricato “valzer dei portieri” che coinvolge anche Perin e Leali. Inizialmente, Mandas era stato accostato alla Juventus come possibile vice-Di Gregorio al posto di Perin, il quale sembrava destinato a un clamoroso ritorno al Genoa. In questo scenario, la Lazio aveva messo nel mirino proprio Leali come possibile sostituto. Tuttavia, le ultime rotazioni di mercato hanno rimescolato le carte: Leali è finito a sua volta nelle mire dei bianconeri come alternativa low-cost.

Questo complesso incastro di interessi contrapposti potrebbe portare a una fumata nera per le cessioni, con la conseguenza che Mandas potrebbe alla fine restare a Formello agli ordini di Sarri. La Lazio osserva l’evoluzione della trattativa, consapevole che la permanenza del greco garantirebbe comunque una copertura di alto livello in caso di necessità.