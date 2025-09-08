Calciomercato Lazio, Mandas in bilico? Il giocatore è competitivo, ma spunta una novità - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: riflessioni in corso sul futuro di Mandas

Il tema del portiere resta centrale nel calciomercato Lazio, e uno dei nomi più discussi è quello di Christos Mandas. L’estremo difensore greco, attualmente impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali, sta vivendo un momento di riflessione personale e professionale. Lontano da Formello, Mandas valuta insieme al suo entourage e alla dirigenza biancoceleste quale potrà essere il suo futuro nella Capitale.

Fino ad ora, la tanto ipotizzata alternanza con Ivan Provedel non è mai realmente iniziata. L’italiano ha infatti difeso i pali della Lazio nelle prime due giornate di campionato e, secondo le indiscrezioni, sarà titolare anche dopo la sosta, nelle sfide contro Sassuolo e Roma. Un segnale chiaro sulla gerarchia scelta da Maurizio Sarri o, almeno, sull’attuale preferenza tecnica.

Mandas vuole spazio: si apre uno scenario di mercato

Mandas non nasconde il proprio desiderio di avere maggiore minutaggio, anche in vista di una crescita professionale che non può permettersi pause. Con un contratto fino al 2029 e un ingaggio da circa 1 milione di euro a stagione, il giovane portiere rappresenta anche una risorsa economica importante per il club.

Già nella sessione estiva di calciomercato, il Wolverhampton aveva bussato alla porta della Lazio con una proposta da 20 milioni di euro, prontamente rifiutata da Claudio Lotito. Tuttavia, con una situazione ancora da definire e il giocatore desideroso di giocare, un’offerta simile a gennaio potrebbe essere valutata con maggiore attenzione.

La Lazio valuta la plusvalenza

Dal punto di vista economico, una cessione di Mandas garantirebbe una plusvalenza notevole, elemento chiave per rispettare i vincoli legati al rapporto tra costi e ricavi. Il presidente Lotito, infatti, è ancora al lavoro per sbloccare definitivamente il mercato in entrata, e un’uscita eccellente come quella del greco potrebbe offrire maggiore elasticità finanziaria.

In sintesi, il dossier Mandas resta aperto. La Lazio dovrà decidere se puntare realmente su di lui nel lungo periodo oppure sfruttare l’occasione per monetizzare. Il suo futuro sarà senza dubbio uno dei nodi principali nel prossimo calciomercato Lazio invernale.