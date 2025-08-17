Calciomercato Lazio, non è finita per Insigne. Repubblica: c’è questo spiraglio per ricongiungere il talento napoletano a Maurizio Sarri

Un legame indissolubile che va oltre il tempo e le distanze. È quello tra Lorenzo Insigne e Maurizio Sarri, un rapporto che potrebbe clamorosamente ricomporsi alla Lazio. Dopo essersi svincolato dal Toronto al termine di un’esperienza complicata, l’ex capitano del Napoli ha un unico, grande desiderio per il finale della sua carriera: tornare a giocare sotto la guida del tecnico che ha saputo esaltare il suo talento come nessun altro. Per questo motivo, Insigne ha messo in stand-by ogni altra offerta ricevuta quest’estate. I contatti avuti con Sarri nelle scorse settimane hanno riacceso una fiamma, convincendolo che vale la pena attendere per regalarsi un’ultima, grande avventura ad alti livelli.

Eppure, il sogno sembrava essersi scontrato con la fredda programmazione del club. Le parole del direttore sportivo Angelo Fabiani di qualche settimana fa suonavano come una chiusura definitiva: «Più una suggestione che altro, il mio modo di operare è rivolto ai giovani. Tutto il rispetto per Insigne, ma non credo che rientri nei parametri di costruzione della Lazio». Una dichiarazione che sembrava porre fine a ogni speculazione, relegando l’idea a un semplice desiderio romantico fuori dalla portata della realtà societaria.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, la parola fine sulla vicenda non sarebbe ancora stata scritta. Esisterebbe ancora uno spiraglio per imbastire una trattativa, una possibilità concreta che però poggia su una condizione fondamentale: la pazienza. L’operazione non è fattibile nell’immediato. Per poter riabbracciare Sarri e vestire finalmente la maglia biancoceleste, Insigne dovrebbe essere disposto ad aspettare ancora qualche mese, attendendo che le giuste condizioni si creino all’interno del club. La palla, ora, passa interamente all’attaccante classe 1991: il suo sogno è ancora vivo, ma appeso alla sua volontà di attendere la chiamata giusta, senza cedere ad altre lusinghe.