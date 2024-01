Calciomercato Lazio, si studia il colpo a centrocampo: Neuhaus occasione in prestito? La situazione

Calciomercato Lazio, con l’uscita di Basic possibile un colpo a centrocampo: si insiste per Neuhaus in prestito

Come riferito dal Corriere dello Sport, la trasferta di Ryad in vista della Supercoppa Italiana sarà l’occasione anche per un aggiornamento sul calciomercato Lazio.

Lotito, Sarri e Fabiani sono a caccia d occasioni in particolare a centrocampo dopo l’uscita di Basic direzione Salernitana. Il nome forte resta quello di Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach. La valutazione è tra i 12 e i 13 milioni di euro, la Lazio vorrebbe strappare un prestito con diritto di riscatto a 8-9 milioni.