Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Guendouzi? Le ultime novità sui biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: scade la clausola di Guendouzi, ore decisive per il futuro. La situazione attuale

Il calciomercato Lazio continua a tenere banco, e non solo per la situazione legata a Nicolò Rovella. Un altro nome caldo in queste ore è quello di Matteo Guendouzi, centrocampista francese che rappresenta uno dei profili più interessanti e chiacchierati della rosa biancoceleste. Nella notte di oggi, giovedì 31 luglio, scadrà infatti la clausola rescissoria da 55 milioni di euro presente nel contratto del giocatore.

Si tratta di un passaggio chiave per il futuro del francese e per gli equilibri della Lazio, che fino a mezzanotte dovrà restare in allerta. La dirigenza biancoceleste, così come il tecnico e i tifosi, seguirà con attenzione le prossime ore, nella speranza che nessun club decida di versare l’importo necessario per portarlo via senza trattative.

Guendouzi, arrivato alla Lazio nella scorsa stagione, ha avuto un impatto importante nonostante alcune fasi di discontinuità. Giocatore dinamico, aggressivo e dotato di buon palleggio, è diventato rapidamente uno dei titolari fissi nella mediana laziale. Proprio per questo motivo il suo nome è finito nel radar di diversi club europei, attirati dal potenziale e dalla giovane età del centrocampista.

Nel contesto del calciomercato Lazio, la clausola da 55 milioni rappresentava una sorta di garanzia: una cifra alta, difficile da raggiungere per la maggior parte dei club, soprattutto in una fase in cui il mercato è condizionato da limiti economici e strategie prudenti. Tuttavia, la scadenza imminente potrebbe cambiare le carte in tavola, riportando Guendouzi sul mercato con una valutazione più bassa e accessibile.

La società biancoceleste, al momento, non sembra intenzionata a privarsi del giocatore, a meno di offerte irrinunciabili. Dopo la scadenza della clausola, il club potrebbe anche valutare un eventuale adeguamento del contratto, per blindarlo ulteriormente e ribadire la centralità del francese nel progetto di Marco Baroni.

Insomma, in casa Lazio sono ore di attesa e riflessione. Il futuro di Guendouzi resta uno dei temi più caldi del calciomercato Lazio, e la scadenza della clausola a mezzanotte potrebbe rappresentare un momento decisivo per le strategie estive del club. Da domani, se tutto resterà fermo, si potrà tirare un sospiro di sollievo.