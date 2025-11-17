Calciomercato Lazio, Guendouzi nel mirino di diverse big

Calciomercato Lazio: Matteo Guendouzi nel mirino di molte squadre, il futuro del centrocampista in bilico

Il Calciomercato Lazio potrebbe entrare nel vivo già in inverno, e uno dei nomi più discussi è quello di Matteo Guendouzi, centrocampista francese che sembra sempre più lontano dalla Capitale. Nonostante sia arrivato alla Lazio solo la scorsa stagione, il suo inizio di campionato poco convincente ha fatto sorgere dubbi sul suo futuro. Già in estate, Guendouzi aveva espresso la volontà di lasciare la Lazio, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Europa, ma alla fine era rimasto. La sua permanenza era stata legata anche alla difficoltà del mercato estivo, che aveva reso quasi impossibile operare cessioni.

Le squadre interessate a Guendouzi

Nonostante la sua permanenza a Roma, il centrocampista classe 1999 non ha mai nascosto la sua insoddisfazione. Diversi club, soprattutto della Premier League, avevano mostrato interesse per il suo acquisto già nei mesi scorsi. In particolare, Newcastle e Aston Villa avevano sondato il terreno per il giocatore, che resta uno dei talenti più promettenti nel suo ruolo. Entrambe le squadre inglesi, infatti, sono ancora alla ricerca di rinforzi a centrocampo e non hanno mai smesso di monitorare la situazione di Guendouzi. Tuttavia, a queste due squadre si è aggiunta una nuova concorrente: l’Inter. Secondo quanto riportato dal portale francese footballclubdemarseille.fr, i nerazzurri starebbero tenendo d’occhio con attenzione la situazione del centrocampista della Lazio.

La valutazione e le condizioni della cessione

La Lazio, pur non essendo entusiasta di cedere Guendouzi, potrebbe decidere di lasciarlo partire, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Il centrocampista ha un contratto in corso fino al 2028, ma la sua valutazione di mercato si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che potrebbe risultare interessante per le squadre interessate. La Lazio non ha intenzione di svendere il giocatore, ma con un’offerta importante potrebbe anche decidere di fare cassa, puntando magari a reinvestire su un altro centrocampista più adatto alle esigenze tattiche di Maurizio Sarri.

Il futuro di Guendouzi: possibile cessione a gennaio?

Con gennaio alle porte, il Calciomercato Lazio si preannuncia caldo, e la situazione di Guendouzi potrebbe essere uno degli snodi principali. Se le squadre interessate, come Newcastle, Aston Villa e Inter, dovessero presentare offerte convincenti, la Lazio potrebbe decidere di fare uno strappo alla regola e cedere il giocatore, nonostante il suo potenziale. Il futuro del centrocampista francese, quindi, appare incerto, e solo il mercato dirà se Guendouzi resterà a Roma o se deciderà di intraprendere una nuova avventura altrove.

