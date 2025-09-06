Calciomercato Lazio, Gila rinnoverà? Quella situazione potrebbe essere fatale. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: il caso Mario Gila si complica, rischio addio a parametro zero

Il calciomercato Lazio continua a essere caratterizzato da diverse incognite, tra cui spicca la situazione ancora irrisolta di Mario Gila. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la telenovela legata al futuro del difensore spagnolo rischia di concludersi con un nulla di fatto, alimentando le preoccupazioni della dirigenza biancoceleste.

Gila, arrivato alla Lazio con aspettative importanti e considerato un profilo su cui investire nel medio-lungo periodo, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto. I colloqui tra la società e l’entourage del giocatore – guidato dal procuratore Camano – si sono già svolti in due occasioni, ma finora non hanno portato a risultati concreti. Le trattative sembrano arenate, e cresce il timore che il difensore possa avvicinarsi alla scadenza contrattuale senza prolungamento, aprendo così alla possibilità di un addio a parametro zero.

Il nodo principale sarebbe legato sia alla durata dell’eventuale rinnovo sia alle garanzie tecniche per un maggiore impiego in campo. Mario Gila, pur mostrando segnali di crescita, non è riuscito finora a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso nello scacchiere difensivo biancoceleste, e questo aspetto potrebbe pesare nelle valutazioni del suo entourage.

Per il calciomercato Lazio, il rischio di perdere Gila senza alcun ritorno economico rappresenterebbe un errore strategico, soprattutto in una fase in cui la società sta cercando di costruire un progetto tecnico più giovane e sostenibile. La partenza del difensore spagnolo senza rinnovo potrebbe aprire un vuoto nella rosa che il club dovrebbe colmare già nella prossima sessione di mercato, aumentando così le urgenze estive.

Inoltre, con Sarri ormai lontano dalla panchina e l’arrivo del nuovo tecnico Marco Baroni, la Lazio si trova in una fase di transizione delicata. L’obiettivo è evitare di perdere risorse importanti senza contropartite, e casi come quello di Mario Gila diventano emblematici di una gestione del calciomercato Lazio che necessita di maggiore prontezza e programmazione.

Il tempo stringe, e senza un’accelerazione concreta nei prossimi giorni, la situazione potrebbe precipitare. L’estate per la Lazio si preannuncia complessa, e il caso Gila è solo la punta dell’iceberg di un calciomercato che dovrà necessariamente cambiare passo.