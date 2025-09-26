Calciomercato Lazio, Fares continua a rifiutare le offerte. Cosa devono fare i biancocelesti? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il caso Fares: ancora un rifiuto, situazione in stallo

Nel vivo del Calciomercato Lazio, uno dei nodi ancora irrisolti è quello legato a Mohamed Fares. L’esterno marocchino continua a rifiutare ogni destinazione proposta dal club, complicando i piani della dirigenza biancoceleste, che vorrebbe liberarsi di un ingaggio considerato ormai fuori scala rispetto al contributo fornito in campo.

L’ultima proposta sarebbe arrivata direttamente da Abu Dhabi, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. Prima ancora, c’era stato un sondaggio dalla Russia, ma il giocatore ha nuovamente detto no, facendo intendere chiaramente di non voler proseguire la sua carriera in campionati considerati minori o lontani dai riflettori europei.

Rientrato alla Lazio dopo un’esperienza in prestito in Grecia, Fares non è mai stato preso in considerazione da Maurizio Sarri nella rosa attuale. L’allenatore biancoceleste non lo vede come parte del suo progetto tecnico, e il giocatore non è mai stato convocato per le gare ufficiali. A pesare ulteriormente sulla situazione è il suo stipendio da 1,2 milioni di euro netti, cifra ritenuta eccessiva per un calciatore che, di fatto, è ai margini del progetto.

Lazio, Fares fuori dal progetto ma difficile da piazzare

Il Calciomercato Lazio vive dunque una fase di stallo sul fronte Fares. La società, nelle ultime settimane, ha lavorato con l’entourage del giocatore per trovare una soluzione condivisa, sondando piste in Medio Oriente, in Russia e anche in alcuni campionati secondari d’Europa. Tuttavia, la mancanza di disponibilità da parte del giocatore a trasferirsi in quelle destinazioni ha bloccato ogni tipo di trattativa.

Al momento, con la chiusura imminente di molti mercati, restano poche opzioni concrete. Qualche porta potrebbe restare aperta in campionati con finestre di trasferimento prolungate, ma le possibilità che Fares lasci Formello prima della fine dell’anno solare si fanno sempre più esigue.

Il dossier resta sul tavolo di Lotito e Fabiani, che dovranno valutare se arrivare a una risoluzione consensuale del contratto o attendere una proposta convincente. In ogni caso, il caso Fares rappresenta uno degli ultimi nodi da sciogliere in questo Calciomercato Lazio, ormai agli sgoccioli ma ancora pieno di incertezze.