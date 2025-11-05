Calciomercato Lazio, Fabiani al lavoro per rinforzare la squadra: sono tre i giocatori nel mirino per gennaio. Le possibili mosse del club biancoceleste

Calciomercato Lazio: Sarri e Fabiani guidano le strategie tra uscite e rinforzi. Presto sono attese delle novità molto importanti.

Il calciomercato Lazio è già entrato nel vivo, con una pianificazione attenta tra esigenze tecniche e obiettivi societari. Come spiegato dal direttore sportivo Fabiani prima della gara contro il Cagliari, la strategia sarà condivisa con Maurizio Sarri, che avrà l’ultima parola sulle uscite e sui ruoli da rinforzare: «Ho sempre detto che faremo una valutazione con Sarri, dato che è lui che mette il veto sulle uscite, che indica i ruoli da prendere funzionali al suo credo calcistico, e la società dovrà fare la sua parte nell’individuare questi calciatori funzionali al suo progetto».

In pratica, il tecnico biancoceleste guiderà il progetto dal punto di vista tecnico, decidendo quali giocatori sono indispensabili e quali possono lasciare la squadra, mentre la società avrà il compito di individuare i nomi giusti sul mercato per rinforzare la rosa. Questo approccio mira a garantire coerenza tra filosofia di gioco e scelte operative, evitando acquisti poco funzionali al sistema di Sarri.

Tra i profili già sul taccuino del tecnico c’è Marko Ilic del Torino per il centrocampo, un giocatore in grado di portare dinamismo e copertura in mezzo al campo. In difesa, invece, l’attenzione si concentra su Aaron Martin del Genoa, terzino capace di adattarsi al modulo laziale. Infine, l’opzione low cost e strategica di Lorenzo Insigne a parametro zero rimane una pista concreta, utile sia per qualità tecnica sia per esperienza. Questi nomi evidenziano come il calciomercato Lazio sia improntato su scelte mirate e funzionali al progetto del tecnico.

Oltre ai rinforzi in difesa e centrocampo, si ragionerà anche su un regista. L’incertezza sul pieno recupero di Rovella obbliga la società e l’allenatore a considerare alternative valide per mantenere stabilità e qualità nella costruzione del gioco. La scelta del regista sarà fondamentale per garantire continuità al gioco di Sarri, soprattutto in un reparto centrale dove la regia è cruciale.

Nei prossimi summit tra Lotito, Fabiani e Sarri, l’obiettivo sarà trovare un punto d’incontro su uscite, acquisti e possibili trattative, definendo il calciomercato della Lazio estivo in modo chiaro e coerente con la strategia tecnica. Il binomio tecnico-societario vuole evitare dispersioni e puntare su giocatori pronti a integrarsi rapidamente nel sistema di gioco, con un occhio attento al budget e alla funzionalità sul campo.

Il calciomercato della Lazio si preannuncia quindi attento, mirato e strategico, con Sarri al centro delle scelte e la società pronta a tradurre in realtà le indicazioni del tecnico, cercando di rendere la rosa competitiva per tutta la stagione.