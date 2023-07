Calciomercato Lazio, corsa a due per Maximiano: i dettagli

Calciomercato Lazio, è corsa a due per Luis Maximiano: Rayo Valleccano e Villarreal si contendono il portiere. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, Luis Maximiano resta in uscita dal calciomercato Lazio. Se negli ultimi giorni la squadra favorita per l’acquisto sembrava essere il Rayo Vallecano, nelle ultime ore si registra il forte pressing del Villarreal.

Lotito chiede 8.5 milioni aprendo anche al prestito con diritto: una volta ceduto si andrà dritti su Audero della Sampdoria, indicato da tempo da Sarri come ideale vice Provedel.