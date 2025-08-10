Calciomercato Lazio: difesa in emergenza, ma quel giocatore è vicino all’addio

Calciomercato Lazio: difesa in emergenza, ma quel giocatore adesso è vicino all’addio ai colori biancocelesti

Il calciomercato della Lazio entra nel vivo anche sul fronte delle uscite. Dopo settimane di riflessioni, il club biancoceleste ha preso una decisione definitiva sul futuro di Ruggeri: niente rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2026. Il giovane difensore, inizialmente considerato una possibile risorsa interna per tamponare le carenze numeriche in difesa, è ora destinato alla cessione.

Destinazione Carrarese Secondo Il Messaggero, il trasferimento alla Carrarese è ormai imminente: manca solo il via libera ufficiale. Un’operazione che rientra nella strategia della Lazio di snellire la rosa e ridefinire le gerarchie difensive, ma che solleva interrogativi importanti sulle alternative a disposizione di Maurizio Sarri.

Difesa in emergenza Il tecnico toscano deve fare i conti con un reparto falcidiato dagli imprevisti:

Patric è nuovamente ai box per uno stiramento, appena rientrato da un problema alla caviglia

Gigot è alle prese con un persistente mal di schiena

Romagnoli è squalificato e salterà le prime due giornate di campionato

Con soli tre centrali di ruolo disponibili su cinque, ogni movimento di mercato diventa cruciale.

Obiettivo: nuovo centrale La Lazio è ora chiamata a intervenire con urgenza per evitare di affrontare l’inizio della stagione con una difesa decimata. La priorità è chiara: trovare un difensore giovane, già pronto per la Serie A e capace di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco di Sarri.

Giorni decisivi La cessione di Ruggeri, seppur comprensibile in ottica futura, accentua la necessità di rinforzi immediati. I prossimi giorni saranno fondamentali per sistemare un reparto chiave e garantire solidità alla squadra in vista dell’esordio stagionale.